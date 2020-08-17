Политологи объяснили, зачем премьер-министр РФ отправился на Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в поездку по Дальнему Востоку, чтобы на месте изучить проблемы жителей региона. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали политолог и журналист Виталий Третьяков и его приморский коллега Андрей Калачинский.

По мнению Третьякова, Мишустин решил на месте посмотреть, что происходит в хозяйстве.

«Все народное хозяйство, вся экономика страны — это его хозяйство. Политическими делами у нас занимаются другие. Так почему не поехать, не посмотреть? Это вполне естественно. Почему нужно обязательно сидеть в Москве? Не вижу ничего необычного в этой командировке. Потом еще куда-нибудь поедет. Так и должно быть», — объяснил собеседник ФАН.

В свою очередь, Андрей Калачинский обратил внимание на то, что в данном регионе наиболее отчетливо видны проблемы.

«Всякий премьер-министр должен посмотреть страну, правительство которой он возглавляет, — считает политолог. — И лучше начинать с самых ее отдаленных уголков, откуда он, собственно и начал — с самого севера Дальнего Востока. Это абсолютно правильно, потому что проблемы есть, безусловно, по всей стране, но здесь они наиболее выпуклые, и они больше всего зависят от решений правительства».

При этом, по словам Калачинского, жители региона хотели бы, чтобы Мишустин посетил крупные города, типа Хабаровска и Владивостока.

«Для него это — первая поездка. Он только всматривается в страну. Пускай он переварит эту информацию, обдумает ее, а потом уже принимает решения. Здесь не надо торопиться», — отметил эксперт.

По мнению Калачинского, Дальний Восток ждет от правительства решений экономического характера.

«Очень хочется надеяться, что он как человек свежий, с совершенно новым финансовым подходом, понимает, что без денег Дальний Восток развиваться не может, — констатировал он. — На все вопросы о том, как развивать Дальний Восток, есть один простой ответ: нужно, чтобы здесь люди получали как минимум на 30% больше, тогда они, скорее всего, не будут уезжать. Если он решится освободить дальневосточников от части налогов, то это будет сенсация. Об этом говорят давно самые разные политики, включая Жириновского».

Напомним что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в данный момент находится в поездке по Дальнему Востоку. Его визит в регион начался 13 августа с посещения Чукотки. Предполагается, что поездка продлится шесть дней.