Королева выгнала Тарзана из дома за «измену»

Москва, 17 августа. Знаменитый российский актер, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, который больше известен под псевдонимом Тарзан, выложил в социальной сети Instagram необычный провокационный пост, на который бурно отреагировала его жена, певица Наташа Королева.

Глушко под новым снимком написал, что после «ночной гулянки» проснулся «в компании двух симпатичных девчонок – блондинки и брюнетки».

Супруга Тарзана публично разыграла скандал, резко отреагировав на пост мужа и обвинив его в измене. В комментариях под записью она назвала его изменником и «выгнала» из дома.

«Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!» — обрушилась Королева на мужа.

Глушко попытался оправдаться перед супругой.

«Любимая! Это не то, что ты подумала!» – заявил Тарзан.

Пост Тарзана оказался обыкновенной шуткой, а в роли «блондинки и брюнетки» выступили две змеи с темным и желтым окрасом. На снимке видно, как стриптизер лежит на кровати в обнимку с удавами. Рептилии извиваются на шее у Глушко, но артист не подает виду, что его это сильно волнует. Королева решила подыграть своему супругу, разыграв шуточный скандал в комментариях под записью, пишет «Дни.ру».

Ранее подписчики по достоинству оценили новый образ Королевой. Певица предстала перед фанатами с зализанными волосами и стильным макияжем. Фанаты восхитились новой прической и имиджем, отметив, что Королева прекрасно выглядит. Однако многие комментаторы заявили, что подобные эксперименты с внешностью не нужны артистке, поскольку они делают ее однотипной.