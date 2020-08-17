Пугачева определилась со своей сценической преемницей

Москва, 17 августа. Алла Пугачева определилась со своей преемницей в музыке. Примадонна пришла к выводу, что достойно сменить ее на российской сцене сможет внучка — дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова.

Восьмилетняя девочка выбрала себе псевдоним Claudia и официально начала музыкальную карьеру. Орбакайте в своем Instagram сообщила, что наследница записала песню на испанском Ser Amigos, которую уже можно скачать на всех платформах.

«У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь ее можно услышать и скачать на всех платформах», — написала артистка в соцсети и показала фото обложки первого сингла дочери.

Пугачева высоко оценила творчество начинающей артистки. Под постом Орбакайте она оставила эмоджи в виде многочисленных аплодисментов, а также назвала перспективной дебютную композицию девочки, отмечает Nation News. Звезда подчеркнула, что выносила вердикт работе внучки беспристрастно.

Песня Клавдии посвящена теме дружбы и записана в профессиональных условиях с командой настоящих специалистов. PR-менеджером юной певицы стала ее звездная мама.

Свои комментарии под постом Орбакайте наряду с Пугачевой оставили и другие отечественные знаменитости. Среди них: шоумен Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, дизайнер Игорь Гуляев, стилист Влад Лисовец и хореограф Алла Духова. Все они поздравили начинающую певицу с дебютом.

Ранее сообщалось, что Пугачева порадовала другую российскую звезду — актрису и телеведущую Юлию Высоцкую. Она презентовала увлекающейся кулинарией знаменитости набор посуды, пишет портал «Дни.ру».