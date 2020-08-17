Лукашенко заверил, что не обидит белорусских детей

Минск, 17 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обидит детей и никому не отдаст страну. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что в настоящий момент ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которая предусматривала бы перераспределение властных полномочий. Президент республики предложил протестующим вместе разрабатывать новый вариант конституции и затем голосовать за него на референдуме. Он добавил, что готов передать свои полномочия, но не под давлением и «не через улицу».

«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если белорусы загубят первого президента, то потом будут губить и всех остальных, как в соседних странах.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

В понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ, где также высказался о призывах к забастовкам на предприятиях. По его мнению, 150–200 бастующих рабочих «погоду не делают».