Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году

Москва, 17 августа. Учителя российских школ в новом учебном году будут вести уроки в медицинских масках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Данная будет способствовать профилактике эпидемии коронавирусной инфекции. При этом дети могут присутствовать на школьных уроках без маски. Школьникам разрешается носить маски, если этого будут требовать родители.

Ранее стало известно, что занятия в российских школах и вузах начнутся 1 сентября в очном формате. По словам главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, проведение массовых мероприятий в учебных заведениях запрещено до конца 2020 года. Кроме того, в новом учебном году школьников и учителей ждут незначительные корректировки, однако они не повлияют на образовательный процесс.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 770 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 923 тысяч случаев, 15 тысяч человек умерли. Более 733 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.