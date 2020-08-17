Сенатор Рязанский объяснил, что нужно для продления детских выплат на август

Москва, 17 августа. Вопрос о продлении дополнительных выплат для россиян с детьми может быть решен после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, считает сенатор Валерий Рязанский.

Ранее граждане создали петицию с просьбой продлить выплаты на август. Обращение набрало более 250 тысяч подписей. Много вопросов по этому поводу поступает в Пенсионный фонд России. Но в ПФР в ответ заявляют, что такие решения принимаются правительством.

«После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу - будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи», — пояснил Рязанский в беседе с Nation News.

Сенатор обратил внимание, что такие решения занимают время, потому что требуют согласования в целом ряде инстанций, в частности, в социальном блоке правительства. Но последнее слово будет за Минфином, ведь речь идет о значительной сумме. Такие ресурсы не были заложены в бюджет на этот год.

«Те оперативные поправки, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — резюмировал он.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин распорядился оказать поддержку россиянам с детьми на фоне пандемии коронавируса. В середине августа стало известно, что россиян с детьми ждут новые выплаты к началу учебного года.