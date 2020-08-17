Мартиросян снял на видео гонки «Человека-клубники» в Москве

Москва, 17 августа. Шоумен Гарик Мартиросян опубликовал видео, на котором человек в костюме супергероя передвигается на электросамокате по Москве. Подписчики устроили в комментариях жаркий спор, доказывая, кто именно ездит так — сын продюсера Бари Алибасов — младший или белорусский лидер Александр Лукашенко.

Мартиросян стал свидетелем, как по Садовому кольцу на электросамокате рассекает неизвестный. «Гонщик» приковал к себе внимание водителей и пешеходов необычным костюмом, который похож на супергероя, — его назвали «Человеком-клубникой».

Одна часть интернет-пользователей признала в супергерое Алибасова-младшего. Фолловеры отметили, что в таком супергеройском костюме передвигается сын продюсера группы «На-На».

Другая часть аудитории 46-летнего юмориста посчитала, что под маской скрывается глава белорусского государства.

Публикация Мартиросяна набрала почти миллион просмотров, но уже к утру понедельника запись «магическим» образом исчезла. Остается только гадать, почему шоумен удалил свой пост.

Ранее Гарик Мартиросян заявил, что избрание Владимира Зеленского, который когда-то был его товарищем по КВН, президентом Украины лишило смысла всех участников «Клуба веселых и находчивых». По его словам, все личные достижения и цели участников юмористической программы на фоне такого скачка в карьере Зеленского потеряли всякий смысл.