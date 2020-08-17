В России запретили движение «АУЕ»



Москва, 17 августа. Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. С 17 августа любая деятельность организации запрещена на территории страны.

По данным СМИ, рассмотрение иска от Генеральной прокуратуры проходило в закрытом режиме. Ранее в распоряжении редакции телеканала РЕН ТВ появились документы, в которых сообщалось о профилактике вовлечения несовершеннолетних в «деструктивную деятельность» и «криминальные субкультуры».

«Особое внимание уделяется противодействию распространения среди подростков идеологии движения АУЕ», — отмечалось в сообщении.

Теперь движение АУЕ суд приравнял к фашистским или радикальным движениям.

«Сегодня Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора РФ и признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистским, а также запретил его деятельность», — пояснили в суде.

Считается, что движение зародилось около десяти лет назад в Забайкальском крае. Тогда полицейские выявили группировку, участникам которой было от 15 до 22 лет. Позже аббревиатуру стали использовать на территории всей страны. Проблемы возникали в образовательных учреждениях, в которых учащиеся выстраивали коммуникацию схожую с общением в местах лишения свободы. В суде установлено, что АУЕ — структурированная и управляемая организация, которая причастна к экстремистским правонарушениям и массовым беспорядкам.