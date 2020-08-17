Евросоюз созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

Брюссель, 17 августа. Глава Евросовета Шарль Мишель созвал саммит членов организации для обсуждения ситуации в Белоруссии, об этом он сообщил в Twitter.

«Я созову встречу членов Европейского совета в среду в 12:00 (13:00 мск) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо», — написал Мишель.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

В понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ, где также высказался о призывах к забастовкам на предприятиях. По его мнению, 150–200 бастующих рабочих «погоду не делают».