Дипломата из Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за слежки за атташе

Москва, 17 августа. Временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг была вызвана в МИД России из-за ситуации с военным атташе РФ в Гааге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ рассказали, что в машине атташе нашли аппаратуру слежения. В связи с этим Москва выразила решительный протест послу Нидерландов.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов», — уточнили российские дипломаты.

Они подчеркнули, что такие недружественные шаги негативно влияют на и без того непростые отношения между Москвой и Амстердамом.

Ранее правительство Нидерландов подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением пассажирского самолета Boeing-777 (рейс MH17). В Амстердаме утверждают, что ответственность за трагедию якобы лежит на Москве. Хотя российская сторона давно передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета, которая сбила Boeing, была запущена с подконтрольной Украине территории.