Ученые объяснили, почему люди могут видеть лица в случайных предметах

Канберра, 17 августа. Австралийские ученые объяснили, почему люди могут видеть очертания лиц в случайных предметах, например, в облаках или шарах для боулинга.

Такая зрительная иллюзия называется парейдолией. Оказалось, что она обусловлена особенностями устройства человеческого мозга. Масштабным исследованием этого феномена занялись специалисты из Университета Нового Южного Уэльса. Результаты работы ученые опубликовали в издании Psychological Science.

По их мнению, очертания лиц, которые люди могут замечать на разных повседневных объектах, обрабатываются мозгом при помощи тех же нейронных механизмов, что и настоящие человеческие лица.

Таким образом, парейдолия является результатом работы глубинных структур мозга и не ограничивается мнемоническими или когнитивными ассоциациями, пишет Planet Today.

По словам доктора Колина Палмера, чтобы понять природу возникновения парейдолии, следует обратиться к механизмам восприятия лица в головном мозге человека. Специалист подчеркнул, что хотя каждое лицо уникально, у всех лиц есть базовые признаки, и мозг человека «натаскан» на их распознавание. Среди них, к примеру, общие пропорции, расположение глаз, носа, бровей.