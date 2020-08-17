Экономист рассказал, когда доллар может перестать быть мировой валютой

Москва, 17 августа. Процесс дедолларизации запущен не только в России и Китае, он планомерно идет и в некоторых других странах, и, возможно, в будущем приведет к отказу от доллара США как от мировой резервной валюты. Об этом рассказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

РФ и КНР проводят политику дедолларизации, страны планируют полностью отказаться от американской валюты. Доля доллара в расчетах государств по всем совместным торговым операциям снижается с каждой сделкой. Интерес к валюте США теряют и международные инвесторы, свои финансы они предпочитают вкладывать в золото.

«Политика дедолларизации реализовывается не только Россией и Китаем — ее начали предлагать и другие страны. Иран и Ирак недавно исключили доллар из расчетов в двусторонней торговле. Процесс запустился несколько лет назад, но происходит он достаточно планомерно», — отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» Трифонов.

По его словам, разные страны всегда стремились избавиться не только от американского доллара, но и от других валют развитых государств, чтобы получить свободные финансовые возможности. По сути, ради ухода от санкционных ограничений.

«Например, с 2014 года в отношении России действуют санкции, в рамках которых американские банки не могут представлять российским банкам кредиты на срок свыше одного года. Поэтому Москва пытается выработать механизм для расчетов между группами стран в другой валюте», — объяснил экономист.

Трифонов уточнил, что на глобальном уровне доля доллара уменьшается не так стремительно, как в расчетах РФ и КНР, и пока и составляет 65%, поэтому валюта США остается мировой резервной. Эксперт полагает, что позиции доллара кардинально не изменятся еще примерно 10 лет. Предполагается, что ускорить отказ от него может радикальная политика Центробанков других стран.