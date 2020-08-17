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Экономика

Экономист рассказал, когда доллар может перестать быть мировой валютой

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Экономист рассказал, когда доллар может перестать быть мировой валютойМосква, 17 августа. Процесс дедолларизации запущен не только в России и Китае, он планомерно идет и в некоторых других странах, и, возможно, в будущем приведет к отказу от доллара США как от мировой резервной валюты. Об этом рассказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

РФ и КНР проводят политику дедолларизации, страны планируют полностью отказаться от американской валюты. Доля доллара в расчетах государств по всем совместным торговым операциям снижается с каждой сделкой. Интерес к валюте США теряют и международные инвесторы, свои финансы они предпочитают вкладывать в золото.

«Политика дедолларизации реализовывается не только Россией и Китаем — ее начали предлагать и другие страны. Иран и Ирак недавно исключили доллар из расчетов в двусторонней торговле. Процесс запустился несколько лет назад, но происходит он достаточно планомерно», — отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» Трифонов.

По его словам, разные страны всегда стремились избавиться не только от американского доллара, но и от других валют развитых государств, чтобы получить свободные финансовые возможности. По сути, ради ухода от санкционных ограничений.

«Например, с 2014 года в отношении России действуют санкции, в рамках которых американские банки не могут представлять российским банкам кредиты на срок свыше одного года. Поэтому Москва пытается выработать механизм для расчетов между группами стран в другой валюте», — объяснил экономист.

Трифонов уточнил, что на глобальном уровне доля доллара уменьшается не так стремительно, как в расчетах РФ и КНР, и пока и составляет 65%, поэтому валюта США остается мировой резервной. Эксперт полагает, что позиции доллара кардинально не изменятся еще примерно 10 лет. Предполагается, что ускорить отказ от него может радикальная политика Центробанков других стран.

Источник: ФБА «Экономика сегодня» 
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