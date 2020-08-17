Донбасс сегодня: морпехи сожгли свои позиции, СБУ проводит чистку в рядах армии

Донбасс, 17 августа. Морские пехотинцы ВСУ пытались устроить провокацию вблизи позиций НМ ДНР. Командование украинской армии направит срочников разминировать зону ООС. Военная контрразведка СБУ выявляет в армейских бригадах радикалов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Несмотря на отсутствие обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в минувшие сутки, провокации на линии соприкосновения в Донбассе не прекращаются. Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают дестабилизировать обстановку, сообщает донецкое управление Народной милиции. Причем приказы исходят от командования Операции объединенных сил.

Их суть заключается в использовании трассирующих патронов и приборов для бесшумной стрельбы для поджога сухой травы, чтобы на позициях защитников ДНР возник пожар. Но далеко не всегда задуманное киевскими силовиками приносит результат. К примеру, накануне военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ спровоцировали возгорание в «серой зоне» в районе Лебединского, но из-за перемены направления ветра огонь перекинулся на их же позиции. О потерях морпехов пока неизвестно.

Командование ВСУ направит срочников в зону конфликта

Острая нехватка специалистов минно-взрывного дела наблюдается в передовых частях украинской армии, сообщает разведка Народной милиции ДНР. Ситуацию усугубляет хаотичное минирование местности, в результате чего украинские вооруженные силы несут большие потери.

В связи со сложившейся ситуацией армейское командование приняло решение об увеличении количества саперов в зоне Операции объединенных сил и проведении разминирования территории, прилегающей к местам расположения войск. В частях будут формироваться нештатные группы, основной целью которых станет разминирование так называемых неучтенных минно-взрывных заграждений.

Решение абсолютно правильное, но только и в тылу украинской армии такого количества саперов нет. Командование ВСУ приняло решение о формировании групп разминирования из числа военнослужащих срочной службы после проведения с ними трехнедельных курсов саперного дела. После занятий срочников отправят в зону силовой операции.

Примечательно, что группы формируются из солдат, которые только весной поступили на службу. Подготовка будущих саперов проходит в 143-м центре разминирования в Хмельницкой области. Чтобы исключить утечку информации о задействовании срочников в зоне ООС, что запрещено украинским законодательством, обучение проходит под легендой сборов резервистов.

Контрразведка СБУ проводит чистку в армейских частях

Как сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции Луганской Народной Республики, в субботу, 15 августа, в результате снайперского выстрела погиб защитник республики. В связи с этим украинское командование, чтобы исключить дальнейшие боевые инциденты, направило в передовую часть ВСУ специальную группу для выявления радикально настроенных военнослужащих, не желающих соблюдать перемирие.

Спецгруппа на данный момент работает в 24-й отдельной механизированной бригаде. В нее входят сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины и военнослужащие Военной службы правопорядка ВСУ, которые проводят беседы с солдатами с целью выявления и последующей изоляции националистов.