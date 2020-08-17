Кедми объяснил, как российские «Иваны» обошли «передовую медицину» ЕС и США

Москва, 17 августа. Создание в России первой вакцины от коронавируса повторило поражение Запада в космической гонке, об этом сообщил израильский военный эксперт Яков Кедми в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Разработка ученых центра им. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат должен пройти пострегистрационные испытания, после чего вакцина поступит в гражданский оборот. На Западе отнеслись к созданию в России первой вакцины от коронавируса крайне скептически.

Кедми считает, что создание первой вакцины от COVID-19 похоже на поражение Запада в космической гонке. Эксперт отметил, что в США и Европе не могут поверить, что российские «Иваны» смогли обойти «передовую медицину» ЕС и Америки.

«России вакцина нужна не ради борьбы за престиж, а для вакцинации своего населения. Никто на Западе не писал, как РФ справляется с коронавирусом. Ни одного слова правды! О том, что был протестирован практически каждый четвертый, о количестве построенных больниц, о пяти созданных вакцинах кто-нибудь написал? Нет!» – напомнил Кедми.

Эксперт объяснил разницу между российской и американо-европейской фармацевтикой. По его словам, в России во главу угла ставят здоровье населения, а на Западе стремятся заработать на вакцине, раздувая стоимость препарата.

«Но в России другая экономика, другой расчет. Я не думаю, что российские фармкомпании будет видеть в этом средство обогащения. Ведь вакцина трижды окупится в восстановлении экономики», — подытожил Кедми.

Клинические испытания вакцина прошла в июне-июле, ее безопасность и эффективность были доказаны успешно. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет выработались высокие титры антител к вирусу SARS-CoV-2, не наблюдалось серьезных осложнений.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ученых, разработавших препарат, пытаются переманивать. Но подчеркнул, что сделать этого не удается.