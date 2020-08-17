Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 17 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость прекращения огня в Ливии и запуска диалога противоборствующих сторон. Говоря о Сирии, президенты согласились с важностью совместных усилий, направленных на борьбу с терроризмом, а также выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Главы государств обсудили развитие торгово-экономических связей, а также меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции на фоне открытия авиасообщения между двумя странами.

«Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан», — говорится в сообщении Кремля.

Президент РФ ранее провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Главной темой стали массовые беспорядки, начавшиеся в республике после президентских выборов 9 августа.