Диетолог рассказала, какие продукты улучшают настроение человека

Эмоциональное состояние человека зависит от многих факторов, одним из которых является еда. Считается, что быстро поднять настроение может шоколад, который вырабатывает так называемый «гормон счастья» — эндорфин. Можно ли часто употреблять этот продукт? Какая еда влияет на выработку других «гормонов счастья», включая серотонин и дофамин? Как человеку настроиться на позитив? Эти вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с врачом-диетологом и членом Федерального медико-биологического агентства России Маргаритой Королевой.

Настроение у человека определяется многими параметрами. Важно, чтобы он был здоров, поскольку от этого будет зависеть эмоциональное состояние.

Как поясняет кандидат медицинских наук Маргарита Королева, проблем со здоровьем не будет, если питаться разнообразно. В рационе человека должны быть продукты растительного и животного происхождения. Они могут дать организму витамины, минералы и антиоксиданты. Эти компоненты формируют уровень «гормонов счастья»: серотонина, дофамина и эндорфина. Однако не только питание повышает настроение, но также этого можно добиться за счет физической активности, говорит диетолог.

«Физические упражнения обеспечивают улучшение кровообращения в зоны дофаминовых рецепторов в структурах головного мозга. Благодаря регулярной и умеренной физической нагрузке происходит деление клеток дофаминовых рецепторов, даже если их ресурс от рождения был невелик, — рассказывает Королева. — Некоторые люди не могут остановиться и заедают все [стрессовые] ситуации, чтобы поддерживать в себе радость. У них нет достаточно дофамина и рецепторов, которые вырабатывают этот гормон».

Что касается питания, то в этом вопросе, по мнению собеседницы ФАН, следует обратить особое внимание на продукты, которые содержат фенилэтиламин. Он является химическим соединением, стимулирующим чувство удовольствия.

«Фенилэтиламин содержится в шоколаде и газированных напитках. Эти продукты смогут повысить настроение и поддерживать его на коротком отрезке времени. Но когда речь идет газированных напитках, то фенилэтиламина в них много, а из-за этого подавляется выработка собственного гормона. Эффект эйфории может быть кратковременным. По итогу человек может прийти в уныние и хроническое депрессивное состояние. Лучше не злоупотреблять рафинированными продуктами и потреблением шоколада. Все должно быть в меру, — говорит Королева. — Кто-то также алкоголем улучшает настроение, но это дает временный эффект. Тем более злоупотребление такими напитками разрушает человеческие судьбы».

Что касается полезной пищи, то диетолог отмечает, что лучше отдавать предпочтение продуктам растительного и животного происхождения.

«Речь идет о мясе, рыбе, птице, а также о бобовых, семенах и орехах. Они формируют сами гормоны. Кроме того, нормальный гормональный фон создается за счет полезных жиров, поскольку они принимают участие в формировании серотониновых молекул, — объясняет врач. — Важно иметь антиоксиданты в составе нашего питания. Они поддерживают все биохимические процессы и обеспечивают детоксикацию организма, то есть выведение всех вредных веществ. Их можно получить из состава ярких красных, желтых и оранжевых овощей и фруктов. Они не только поддерживают настроение, но и раскрашивают наш стол».

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