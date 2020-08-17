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В Белоруссии освободили почти всех задержанных на акциях протеста

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В Белоруссии освободили почти всех задержанных на акциях протеста

Минск, 17 августа. Граждан, задержанных на акциях протеста, продолжают выпускать из следственных изоляторов. Об этом заявила генпрокуратура Белоруссии.

По официальным данным силовых ведомств республики во время протестных акций было задержано почти 7 тысяч человек. После МВД Белоруссии распространило информацию, что на из под стражи отпущено 2 тысячи граждан. Сегодня Генеральная прокуратура Белоруссии опубликовала список граждан, отбывающих административный арест. В перечне более ста человек из 17 городов.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Массово выпускать людей начали накануне. Ранее силовики заявляли, что все задержанные будут отпущены 16 августа.

Задержания в Белоруссии начались во время протестных акций 9 августа. Тогда жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов. По официальным данным ЦИК Белоруссии за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Также Лукашенко заявил, что повторных выборов в республике не будет.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РБ
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