Онищенко оценил новую версию появления коронавируса

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко оценил правдоподобие новой версии возникновения коронавируса COVID-19, которую представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Коронавирус, ставший причиной пандемии COVID-19, поразившей около 22 млн человек в мире, мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, и произошло это в Китае. Латэм и Уилсон сообщили, что им удалось обнаружить записи китайского врача, который в то время лечил шахтеров в провинции Юньнань. Горняки заболели после того, как две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей, сообщает The New York Post. В записях китайского медика приводятся симптомы, похожие на те, которые дает коронавирусная инфекция, вызвавшая нынешнюю пандемию, в том числе массированные поражения легких. Несколько заболевших шахтеров тогда были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), трое из них скончались.

Согласно анализам, сделанным в лаборатории в Ухане, вспышку вызвал коронавирус, на основании этого Латэм и Уилсон делают вывод, что COVID-19 уже давно живет в человеческой популяции.

«Содержащиеся в записях данные заставляют нас полностью пересмотреть все, что мы думали и знали о происхождении COVID-19», — написал Латэм.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, эта версия звучит достаточно правдоподобно, а значит, заслуживает внимания.

«Помните, в 2012 году циркулировал коронавирус MERS-CoV [ближневосточного респираторного синдрома, как и COVID-19, поражающий в том числе летучих мышей], который связывали с Саудовской Аравией? — отметил Онищенко в комментарии Федеральном агентству новостей. — Кроме того, напомню, в 2015 году американские и китайские ученые, в том числе из лаборатории в Ухане, опубликовали исследование — полный паспорт как бы реинкарнации этого вируса, который тогда был фактически воссоздан искусственно. Это дает основание думать, что появление COVID-19 не было всего лишь третьим вторжением коронавируса в человеческую популяцию в XXI веке [первые два — SARS и MERS]. Возможно, были и другие вторжения, но они были либо более локальными, либо их не удалось расшифровать и диагностировать».

По мнению Онищенко, для всех стран, в том числе для России, ситуация с COVID-19 и все, что ей сопутствует, — серьезнейший урок.

«Лично для меня это серьезный сигнал, — говорит собеседник ФАН. — Несмотря на огромный скачок, который мы сделали со времени величайшего открытия по полной расшифровке генома, мы пропускаем важные вещи: например, не уловили момента появления этого уханьского коронавируса. Но на вопрос, мог ли коронавирус 2012 года так долго оставаться незамеченным и только сейчас перерасти в пандемию, нам смогут ответить только китайские специалисты. Однако в любом случае — это серьезный сигнал для всех стран, в том числе для России. Мы пока еще плохо используем наши возможности».

В связи с этим Геннадий Онищенко раскритиковал неоправданное с его точки зрения закрытие части российских лабораторий при лечебных учреждениях в рамках программы Минздрава РФ по централизации этого вида исследований.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 22 млн человек, скончались около 775 тысяч заболевших. Считается, что первая вспышка COVID-19 произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.