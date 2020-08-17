Митрахович объяснил, как российская вакцина снизила мировые цены на золото

Золото растет в цене, как защитный актив в период кризиса. После его окончания ситуация в экономике стабилизируется и стоимость ресурса снизится. Изобретение российской вакцины от коронавируса могут считать символом окончания кризиса, вызванного пандемией. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Таким образом он прокомментировал падение цен на золото с 2000 долларов до 1863 за тройскую унцию. Рост стоимости актива происходил в течение нескольких недель, но к 23 июля его цена достигла минимума. Эксперты в беседе с газетой «Известия» заявили, что переоценка золота могла произойти вследствие регистрации российской вакцины от коронавируса. По словам специалистов, эта новость могла вызвать уверенность у инвесторов, что вскоре пандемия будет побеждена, а затем стабилизируется мировая экономика.

В интервью ФАН аналитик Станислав Митрахович пояснил, что цена на золото периодически меняется, поскольку оно является инвестиционным активом.

«Люди покупают золото не для того, чтобы использовать его на каких-то промышленных производствах. Этот металл можно встретить в ювелирной продукции и электронике. Но все-таки изначально оно покупается как инвестиционный актив. Золота не так много в мире, и приобретают его для того, чтобы куда-то деть деньги. А так, куда еще вложиться? Если говорить о каких-то технических стартапах, то нет гарантии, что они выстрелят», — выразил мнение Митрахович.

Частные инвесторы и компании думают над тем, куда деть деньги, чтобы сохранить капиталы в период кризиса. По словам собеседника ФАН, покупка золота может стать одним из таких вариантов.

«Если идет новость, что нефть дешевеет, как было весной 2020 года, то тогда покупают золото. Оно растет, как защитный актив в период кризиса. Как только кризис начинает сходить на нет и идут позитивные новости, как, например, снятие карантина, изобретение вакцины, то тогда спрос на металл снижается. Конечно, это не гарантия, что кризис преодолен. У нас может быть вторая волна коронавируса. Сейчас некоторые страны ужесточают меры против распространения инфекции. Не исключено, что все снова будут сидеть дома на каком-то этапе. В таком случае золото снова может вырасти в цене. Но сейчас восстанавливается спрос на сырье, на рабочие места, туристам разрешают ездить в большее количество стран. Уже можно не так сильно бояться всего и покупать другие активы. Российскую вакцину могли посчитать символом того, что заканчивается кризис», — добавил Митрахович.

Ранее эксперт РИСИ Михаил Беляев объяснил рекордно высокие цены на золото на нью-йоркской бирже Comex. Стоимость драгоценного металла поднялась выше 2 тысяч долларов за унцию, обновив исторический рекорд. По словам Беляева, на фоне серьезных колебаний экономические игроки «ищут гавань для инвестиций», то есть надежный актив, в который можно вложить деньги. При этом из-за пандемии коронавируса акции потеряли свою привлекательность.

Некоторые аналитики считают, что спрос на золото вырос на фоне ухудшения отношений между США и Китаем и опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии. Они утверждают, что в нестабильные периоды золото становится основным защитным активом для инвесторов.

При этом немецкий эксперт Матиас Бругман отметил, что Москва в последнее время наращивала золотые запасы, поскольку драгметалл стоил дешевле, чем сейчас. По его словам, такой «золотой трюк» принес России миллиарды долларов.