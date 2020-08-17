Украина решила разорвать соглашение с Россией о торгпредствах

Киев, 17 августа. Киев решил разорвать соглашение с Москвой о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Кабмин Украины на внеочередном заседании счел, что соглашение, подписанное в октябре 1992 года, «потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам страны». Одной из причин такого решения Джапарова назвала мнимую «российскую агрессию» и воссоединение Крыма с РФ.

«Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», — заключила она в посте в Facebook.

Напомним, что торговые представительства, согласно положениям документа, должны были содействовать развитию торгово-экономических связей между Россией и Украиной.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. На Украине в тот год началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет РФ «страной-агрессором». Он не хочет принимать волеизъявления крымчан, которые заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.