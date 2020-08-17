Соловьев: Цепкало надо возвращаться в Минск, а не кататься по заграницам

Валерий Цепкало должен быть со своим народом, даже несмотря на уголовное преследование. Так известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало о том, что он вместе с американскими партнерами может инициировать слушания в Конгрессе по ситуации в Белоруссии.

«Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы», — сказал Цепкало в интервью РИА Новости.

По словам Цепкало, он пока не планирует проводить встречу с американским послом в Варшаве, куда намерен переехать из Киева.

«И думаю, что в ближайшее время будем делать слушания в Конгрессе США», — сообщил бывший кандидат на пост главы Белоруссии.

Цепкало добавил, что уже обсуждал ситуацию в стране с европейскими и российскими парламентариями.

«Но и не только. Я сейчас с европейскими парламентариями встречаюсь, с российскими тоже, кстати, встречался, общался. Я не буду по именам называть, но это те, кому интересна ситуация в Белоруссии, кто разделяет наши устремления и убеждения, что она должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру», — подчеркнул Цепкало.

Известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что,вместо разъездов и обсуждения ситуации с представителями ЕС и США, бежавший из Белоруссии Цепкало должен находиться на родине, со своим народом.

«Зачем Цепкало беседовать с сенаторами? Ему сейчас надо быть со своим народом. Учитывая то, что происходит в Белоруссии, необходимо вернуться на родину. Да, я понимаю, что там уголовное преследование и прочее, но если он себя ощущает лидером, ответственным за своих людей, то ему надо вернуться. Хотя отмечу, что, по сравнению с Тихановской, он не набрал нужного количества голосов, да и его имя не звучит среди тех, к кому апеллирует народ. Народ, скорее, за Тихановскую. Тем не менее Цепкало надо возвращаться к своему народу, а не кататься по заграницам. Я слышал, что он украинским националистам уже много чего наговорил и сейчас беседует с американскими сенаторами. Но что это изменит? Сейчас надо быть в Минске», — заявил Соловьев.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что обращение Цепкало к американскому Конгрессу и Сенату вряд ли изменит его авторитет в глазах рядовых белорусов, однако это негативно может сказаться на самой стране.

«Хотя для Белоруссии сейчас важен даже не вопрос санкций, а вопрос личной судьбы Александра Лукашенко. И те заявления, которые он делает сегодня, резко ухудшают его позиции, даже по сравнению со вчерашним днем. Казалось бы, он вроде нащупал свою линию, попытался перехватить инициативу хотя бы на пару часов, но его сегодняшнее выступление свело на нет все робкие вчерашние успехи», — заключил телеведущий.

Напомним, в понедельник, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ, где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях. По его мнению, 150–200 бастующих рабочих «погоду не делают».

На президентских выборах 9 августа Лукашенко одержал уверенную победу, за него проголосовали 80,1% граждан. После этого в стране начались протестные акции, переросшие в массовые беспорядки. Несогласные с результатами голосования стали требовать пересмотра итогов и отставки главы государства. Правоохранители задержали более 6,5 тысячи человек.