Мишустин назвал безобразием обустройство погранпереходов на Дальнем Востоке

Благовещенск, 17 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о низкой эффективности реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, особенно на Дальнем Востоке, пишет «Интерфакс».

Глава кабмина посетил временный пункт пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Мишустин отметил низкое кассовое исполнение программы обустройства погранпереходов. По словам премьера, на Дальнем Востоке 58 таких погранпереходов, но только четыре «в более-менее приличном состоянии», при этом выделенные средства перебрасываются на другие цели.

«Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!» – возмутился Мишустин.

Мишустин напомнил, что функции Росграницы по контролю за погранпереходами передали Минтрансу РФ четыре года назад, за это время «можно было какой-то порядок навести».

Премьер подчеркнул, что из-за проблемы с погранпереходами теряется смысл труда рабочих, которые построили мостовой переход через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Мишустин добавил, что из-за отсутствия погранпереходов у людей складывается соответствующее впечатление о стране. Премьеру сообщили, что проблема связана с недобросовестными подрядчиками.

«Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?» – удивился Мишустин.

Премьер предложил рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами в стране и в частности на Дальнем Востоке.

«Очень грустно», — подытожил Мишустин.

Мишустин во время рабочей поездки в Магадан встретился с губернатором региона Сергеем Носовым. Мишустин и Носов обсудили экономическое развитие Магаданской области. Губернатор сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса экономика области продолжает развиваться.