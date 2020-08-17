Эксперты рассказали, как слабый доллар погубит МВФ

Кризис парадигмы экономической глобализации объективен, на смену ей уже пришла экономическая регионализация. Ослабление доллара может привести к ликвидации Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Слабый доллар

Мировое господство доллара напрямую зависит от глобального лидерства Соединенных Штатов. Об этом пишет The Economist.

Аналитики издания напоминают, что текущий год для США выдался тяжелым. Этот фактор сказался и на американской валюте. В июле доллар утратил более 4% по отношению к корзине других мировых валют. Это стало самым большим снижением за десятилетие.

Падение котировок обусловлено несколькими факторами. Эксперты считают, что экономика Соединенных Штатов сильно пострадала от пандемии коронавируса, к которой позднее добавились еще и уличные протесты. Кроме того, растет государственный долг, а мировые лидеры начинают сомневаться, что доллар будет надежной ставкой и дальше.

«Мера стоимости»

Наталья Мильчакова рассказала, что с 1944 года до середины 70-х XX века доллар США был единственной в мире валютой, обеспеченной золотом, и его доминирование в мировой торговле происходит именно с этих времен. Хотя впоследствии привязка доллара или иных валют к золоту была отменена на Ямайской валютной конференции. Но, с точки зрения МВФ, сегодня, в XXI веке, доминирование доллара приводит к тому, что он является чуть ли не главной «мерой стоимости» для всех валют в мировой торговле, особенно для валют развивающихся стран.

«Это означает, что валюты, которые тот же Международный валютный фонд не относит к мировым резервным валютам, в том числе российский рубль, используются в мировой торговле только в пределах отдельных регионов. Так, международные расчеты в российских рублях осуществляются преимущественно в пределах Евразийского Союза или между Россией и ее ключевыми партнерами (Китай, Турция, Иран). Чем больше будет укрепляться доллар, тем слабее по определению окажутся валюты развивающихся стран, за исключением китайского юаня, который признан МВФ одной из мировых резервных валют», — пояснила Мильчакова.

Смерть МВФ

Таким образом, заметила экономист, сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, МВФ обеспокоен укреплением доллара к валютам развивающихся стран, но, с другой стороны, он пока не готов отменить свое собственное деление валют на «чистые» (то есть мировые резервные, а фактически — валюты стран «большой семерки» и еврозоны) и «токсичные» (все остальные). Что мешает МВФ наделить, например, все валюты быстроразвивающихся стран группы БРИКС, а не только один китайский юань, статусом мировых резервных валют? Пока этот вопрос остается без ответа, но любые ссылки на нестабильность валют развивающихся стран — лукавство, особенно в свете недавнего падения ВВП США по итогам второго квартала 2020 года на 33% в годовом исчислении, а также серьезного замедления экономики Китая.

«Противоречивость взглядов Международного валютного фонда понятна, так как, несмотря на критику в адрес доллара и США в целом, МВФ все равно остается зависимым от американских взносов. Также не исключено, что МВФ, выступая с критикой доллара, на самом деле критикует политику США при президенте Дональде Трампе и открыто поддерживает его политического конкурента Джо Байдена, желающего покончить с политикой протекционизма Трампа и восстановить глобализацию. Вот только кризис парадигмы экономической глобализации объективен, на смену ей уже пришла экономическая регионализация. Это значит, что со временем самому МВФ неизбежно придется или серьезно реформироваться, или прекратить свое существование, так как он мог выполнять свои функции лишь в глобализированной экономике», — добавила Мильчакова.

Но если МВФ когда-либо перестанет существовать, вряд ли кто-то расстроится, кроме Джо Байдена и наиболее оголтелых демократов. А вот для отказа от доллара время пока не наступило, но в перспективе, когда, например, будет возрастать роль цифровых валют, позиции доллара действительно могут серьезно пошатнуться. Но пока это один из возможных вариантов развития событий, считает Мильчакова.

Политика США вызывает озабоченность

Мильчакова призывает внимательно присмотреться к тенденциям последних лет. Одна из них — это успешное развитие технологий блокчейна и связанных с нею цифровых валют. Недавно Народный Банк Китая запустил проект цифрового юаня, предполагающий в долгосрочном аспекте отказ от доллара в международных расчетах. Однако такие проекты на уровне отдельных государств могут стать успешными, только если возникнет блок государств, намеренных перейти на использование цифровых валют и отказаться от доллара за экспорт и импорт товаров. Но на данный момент даже не все страны БРИКС к этому готовы.

«Падение ВВП США во 2 квартале на 33% в годовом исчислении говорит только о том, что экономика США в настоящее время переживает серьезный кризис, как и весь мир. Но это не означает, что во втором полугодии она не сможет быстро этот кризис преодолеть, соответственно, и о том, что доллар утратит свой неформальный статус «тихой гавани» среди валют в периоды глобальных экономических и геополитических потрясений, пока рано говорить», — рассказала Мильчакова.

В то же время, заметила эксперт, ни для кого не секрет, что политика экстерриториальных санкций США вызывает озабоченность у многих стран, в том числе у стран Евросоюза, против которых еще несколько лет назад, казалось бы, санкции США были просто невозможны. Поэтому не исключено, что в дальнейшем многие страны, которые не идут в политическом фарватере США, начнут отказываться от доллара, чтобы просто не попасть под санкции, связанные с отключением от расчетов в долларах. Так что в долгосрочном периоде вопрос о том, сколько доллару еще осталось жить как мировой резервной валюте, останется открытым.

«Возможно, его когда-либо закроют. Но когда и в какую сторону — сейчас предсказать нереально», — заключила Мильчакова.

Негативный прогноз

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов отметил, что с начала года индекс доллара (DXY) упал на 4,63%, до 92,52 пункта. Эксперт назвал несколько факторов, которые оказывают негативное влияние на американский доллар:

— Европейский Союз согласился создать фонд восстановления экономик региона, пострадавших от пандемии COVID-19;

— Pfizer Inc. (PFE) и BioNTech SE (BNTX) сообщили о начале клинических испытаний своей перспективной вакцины COVID-19 на последней стадии (поддержка для всех рынков);

— Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о выделении дополнительного одного триллиона долларов на борьбу с коронавирусом;

— Инвесторы обеспокоены перспективами американской экономики;

— Снижение доходности десятилетних американских облигаций до 0,504% годовых;

— Ухудшились отношения между США и Китаем;

— ВВП США за второй квартал рухнул на 32,9% в годовом исчислении. Падение оказалось самым резким со времен Великой депрессии;

— Fitch снизил прогноз по рейтингу США со «стабильного» до «негативного», ссылаясь на продолжающееся ухудшение государственных финансов и отсутствие надежного плана консолидации бюджета;

— В Конгрессе США не достигнуто соглашение по условиям продления программы помощи экономике и населению.

«Слишком много негативных факторов скопилось за последние время. Основное падение индекса DXY пришлось на июль (–4%). Техническая картина на стороне продавцов. На текущий момент индекс составляет 93,52 пункта. Если уровень 92,17 не устоит в ближайшее время, то индекс рискует упасть ниже до 87,60. Промежуточной поддержкой выступает уровень 90,40 пункта — уровень, который может остановить девальвацию доллара», — заключил Владислав Антонов.

Ранее финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский предрек США самый разрушительный кризис в истории. Пузырь на фондовом рынке достиг рекордных размеров, во многом благодаря беспрецедентному печатанию новых, ничем не обеспеченных долларов: это сильно напугало международных инвесторов, которые стали избавляться от этой валюты.