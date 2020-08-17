Стало известно, кто будет бороться за богатое наследство Легкоступовой

Москва, 17 августа. Элитная московская квартира, дорогие автомобили, риэлторский бизнес и авторские права на несколько золотых хитов, — всем эти владела певица Валентина Легкоступова. Теперь на это богатое наследство есть сразу четыре претендента.

Среди них — дочь артистки Анетта Бриль, сын Матвей Григорьев, мать и последний муж Юрий Фирсов.

По мнению близкого друга Легкоступовой, блогера Вадима Манукяна, правообладателями станут родственники. При этом он не исключил, что Фирсов тоже захочет на что-то претендовать.

«Хотя в нынешней ситуации сомневаюсь, что он будет права качать. Потому что очень уж трагически сложилось все», — пояснил Манукян в комментарии изданию Starhit.

Напомним, Легкоступова попала в больницу, получив серьезную травму головы. Фирсов утверждает, что певица, будучи пьяной, упала в ванной. Но в эту версию не верит Анетта Бриль. Незадолго до смерти матери девушка утверждала, что ни она сама, ни ее семья никого не обвиняет в избиении, ведь у них нет никаких доказательств. Но при этом Бриль не стала отрицать, что у нее очень много вопросов к Фирсову, его версии о «пьяном неадеквате».

К слову, выпивала Легкоступова вместе с Фирсовым. Анетта обнаружила мать в очень плохом состоянии и поместила в наркоклинику под вымышленным именем. Вскоре артистка впала в кому, а 14 августа ее не стало.