Жители Минска пожаловались на проблемы с Интернетом

Минск, 17 августа. Жители Минска пожаловались на сбои в работе Интернета.

По их словам, после 11.00 по местному времени (совпадает с московским) плохо стал работать как мобильный Интернет, так и домашняя сеть. Telegram и другие мессенджеры функционируют нестабильно.

Проблемы с Сетью в Минске начались 9 августа, когда в Белоруссии состоялись выборы президента. Тогда местное министерство связи и информатизации объяснило перебои «множественными кибератаками» на сайты государственных органов и организаций.

Кроме того, на прошлой неделе страну охватила волна массовых беспорядков. Не все жители страны согласились с итогами выборов, на которых, по официальным данным, с подавляющим преимуществом одержал победу глава республики Александр Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, в то время как Светлану Тихановскую, его главного оппонента, поддержали только 10% белорусов.

Задержаны уже более шести тысяч участников несанкционированных митингов. Сотни пострадали, один протестующий погиб.