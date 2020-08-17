Фанаты оценили фото Самойловой без ретуши

Москва, 17 августа. Модель Оксана Самойлова удивила своих поклонников новыми фотографиями с отдыха. На снимках Самойлова не стесняясь показала свое тело без фильтров и ретуши. Девушка вместе со своим супругом рэпером Джиганом и детьми отдыхает в Турции.

По данным информационного портала «Дни.ру», Оксана Самойлова на протяжении долгого времени была примером для других российских девушек благодаря своей стройной идеальной фигуре. Модель регулярно выкладывала нескромные фотографии, на которых представала перед подписчиками в полуголом виде. Однако не так давно девушка перестала использовать фильтры и начала публиковать снимки, сделанные не с самых удачных ракурсов.

На новых фотографиях модели можно заметить, что после рождения сына от пресса знаменитости остался лишь один контур. Девушка немного поправилась, из-за чего на кадрах можно было разглядеть небольшие складки на ее животе.

Сама модель не расстраивается из-за своей неидеальной фигуры и относится к неудачным кадрам с юмором. Она призналась, что специально фотографировалась в неудачных позах, пытаясь изобразить свою дочь Лею. На снимке она выпятила живот и гримасничала. Поклонники с юмором оценили новый образ Самойловой, заметив, что модель превратилась в реальную женщину и перестала быть «куклой Барби».

«О, так я вижу, что Оксана — тоже живая женщина! Наконец-то, хоть небольшой намек на животик», «Классно, что такие медийные личности тоже показывают себя и без идеальных ракурсов!», «Такая живая и настоящая на фото», — отреагировали фанаты модели.

Ранее Оксана Самойлова выложила трогательное видео, на котором показала своим подписчикам младшего сына Давида. На кадрах можно заметить, как рэпер Джиган играет со своим ребенком на море.