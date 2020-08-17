В России назвали условия для сокращенного рабочего дня в день рождения

Москва, 17 августа. Верховный суд РФ разрешил сотрудникам уходить с работы пораньше в день рождения, но при условии, что в организации сложилась такая традиция, пишет РИА Новости.

ВС РФ рассмотрел кассационную жалобу бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». В свой день рождения женщина ушла с работы пораньше, но затем ее уволили. По словам уволенной сотрудницы, в компании сложилась традиция ― именинников отпускали с работы пораньше. Поэтому она так и сделала, предупредив непосредственного руководителя.

Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. В ходе проверки женщину уволили за прогул.

Суды сначала встали на защиту сотрудницы, но затем пересмотрели решение и признали увольнение законным. Женщина обратилась в ВС РФ.

Верховный суд РФ признал решение нижестоящего суда неправомерным. В ВС РФ отметили, что в апелляционной инстанции не рассматривался довод о том, что женщина ушла раньше с согласия руководителя.

«В связи с чем выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии … на рабочем месте … без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными», — сказано в определении ВС РФ.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила дать родителям первоклассников дополнительный выходной 1 сентября. Соответствующее предложение Маркс направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.