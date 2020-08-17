Алферова нашла плюсы в своем одиночестве

Москва, 17 августа. Актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова рассказала подписчикам о сделанном ею «удивительном» открытии, что даже в одиночестве можно найти свои плюсы.

Артистка призналась, что недельная изоляция от всего мира оказалась ей полезной. Поначалу Алферова переживала о близких и думала о работе, но затем ушла в свои мысли и осознала, что может заниматься всем, что ей хочется.

«Ты выдыхаешь, перестаешь суетиться и переживать по любому поводу», — поделилась актриса в посте в Instagram.

Алферова подчеркнула, что планирует и дальше устраивать себе хотя бы «часы тишины», когда без связи и Интернета может «отключиться» от окружающего мира и забот.

«Забытая гармония вновь возвращается в сердце, а шум сетей уходит из организма и становится легко и свободно», — заключила она.

Поклонники в многочисленных комментариях поддержали актрису и поблагодарили ее за дельный совет. Некоторые признались, что успели соскучиться по звезде за время ее отсутствия в Интернете.

Напомним, что Алферова с 2001 года замужем за известным актером Егором Бероевым. Они вместе воспитывают дочь Евдокию, которая появилась на свет в 2007 году.

Ранее мать актрисы Ирина Алферова призналась, что за 17 лет совместной жизни так и не смогла принять нрав Александра Абдулова, его любвеобильность, а также страсть к приключениям. По словам актрисы, она хотела больше внимания и постоянно плакала в браке.