Киевский суд обязал СБУ расследовать работу биолабораторий США в стране

Киев, 17 августа. Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное о работе биолабораторий США на территории страны на основании обращения депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщается на сайте партии.

«Шевченковский районный суд города Киева 7 августа принял решение, которым обязал уполномоченное лицо Службы безопасности Украины безотлагательно, в течение 24 часов, внести в единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных преступлениях, о которых сообщается в депутатском обращении-заявлении народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина», — говорится в сообщении​​​.

Ранее глава политсовета ОПЗЖ Медведчук и его однопартиец Кузьмин потребовали от украинских властей сведения о действующих в стране американских биолабораториях. В СБУ, в свою очередь, заявили, что никаких иностранных микробиологических учреждений в государстве нет, и призвали депутатов не распространять «ложную информацию» по этому поводу.

Однако позднее в национальном минздраве сообщили, что Штаты предоставляли лабораториям на Украине техническую помощь. После этого Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовали обратиться в правительство страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности этих лабораторий.

В ОПЗЖ рассказывали, что проверки биолабораторий в 2010-2012 годах выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. Медведчук и Кузьмин также говорили, что в местах размещения учреждений фиксировались вспышки заболеваний, передает радио Sputnik.

В 2013 году было решено прекратить украино-американское сотрудничество в сфере биологических экспериментов. Но когда Украину возглавил Петр Порошенко, эта программа была возобновлена.

В июле бывший депутат Рады Алексей Журавко обнародовал документы, содержащие информацию о биологических лабораториях США на территории Украины и их стоимости. Оказалось, что цена каждой варьируется от полутора до более чем двух миллионов долларов.