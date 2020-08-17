Тимати отпраздновал день рождения в горах Чечни с Кадыровом

Москва, 17 августа. Рэпер Тимати отметил свой очередной день рождения в компании главы Чечни Рамзана Кадырова. Исполнителю исполнись 37 лет.

Через свой аккаунт в Instargam певец рассказал поклонникам как отметил праздник. Судя по сторис, Тимати отдыхал в горах, где в компании главы Чечни жарил мясо и катался на внедорожниках. Также среди «историй» есть фотография с пулеметом. «Брат», - коротко прокомментировал Тимати фотографии, на которых он запечатлен вместе с Кадыровым.

О дружеских отношениях между рэпером и политиком известно давно. Ранее Рамзан Кадыров поздравил исполнителя через социальные сети, где пожелал ему благополучия, успехов в творчестве и бизнесе.

«Тимати является примером того, к каким высотам может привести врожденный талант, умноженный на трудолюбие и целеустремленность», — подписал пост глава Чечни.

Однако пользователей Instargram смутило, что свой день рождения их кумир предпочел отметить в Грозном, а не в компании своей возлюбленной. Анастасия Решетова вместе с их сыном Ратмиром в это время находится во Франции.

«Вперед, в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днем, кот. Мы рядом!», — пост с таким комментарием опубликовала Решетова.

Ранее Анастасия Решетова опровергла слухи о расставании со звездным возлюбленным. Раздельный отдых она объясняла тем, что рэпер не может прилететь в Сан-Тропе из-за «большого объема работы». Также Решетова отметила, что последнее время Тимати часто был с сыном, и теперь ему необходимо проводить время с дочерью.