Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко

Варшава, 17 августа. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало планирует провести онлайн-встречу с американскими политиками и инициировать слушания в Конгрессе США по ситуации в республике.

По его словам, закрытая встреча, заявки на участие в которой подали и демократы, и республиканцы, состоится во вторник. Цепкало уточнил, что речь идет о «новых людях», интересующихся ситуацией в Белоруссии, а не о тех, с кем он общался во время работы в Вашингтоне.

Цепкало подчеркнул, что Белоруссия должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру.

Бывший претендент на пост президента страны также объявил о готовности оппозиции к диалогу с действующим главой государства Александром Лукашенко, в том числе о гарантиях неприкосновенности, но только, если он «захочет передать власть».

«Естественно, что надо вести диалог», — заявил Цепкало.

Напомним, что Цепкало бежал в Россию, спасаясь от уголовного преследования по делу о получении взятки, а затем перебрался в Польшу. В интервью Федеральному агентству новостей политолог и публицист Анатолий Вассерман усомнился в том, что «влиятельные» американские политики станут общаться с экс-претендентом на пост главы Белоруссии.