Успенская рассказала, как будет наказывать хейтеров в Сети

Москва, 17 августа. Певица Любовь Успенская объявила борьбу с оскорблениями и унижениями в Сети, об этом она рассказала в Instagram.

Успенская отметила, что она всегда старалась делиться с подписчиками позитивным контентом, однако шквал критики в ее адрес не утихает.

«В связи с полной безнаказанностью в этом отношении, люди считают, что им дозволено оскорблять, унижать, обижать друг друга в социальных сетях. Морально-этические рамки стерты, и мы тонем в потоке буллинга», — отметила певица.

Она рассказала, что уже набрала сотрудников, которые будут чистить «пространство от интернет-троллей». Авторы оскорбительных или унизительных комментариев будут отправляться в бан, а на самых активных хейтеров будут оформлены жалобы в главный офис компании. Успенская напомнила, что самые активные хейтеры могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.61. «Оскорбление».

«Призываю вас, друзья, поддержать движение #ЯПротивКиберБуллинга и очистить наш виртуальный мир», — добавила певица.

Ранее Успенская, которая поправилась за время карантина, активно работает над собой. Она поделилась с подписчиками в Instagram методикой похудения. Исполнительница констатировала, что придерживаться диеты ей не особо помогло, это — временная мера. Для эффективности борьбы с килограммами она использует тарелку со специальными разделителями.