Агутин посмеялся над борьбой с коронавирусом в самолетах

Москва, 17 августа. Певец и композитор Леонид Агутин высмеял меры борьбы с коронавирусом в самолете. Артист рассказал в Instagram, что ему не дали воду с лимоном, объяснив это опасностью распространения заболевания.

По словам Агутина, он попросил стюардессу принести ему воды с лимоном. Однако она отказала, сославшись на запрет Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что во время нарезки и подачи фрукта инфекция может передаться пассажирам самолета.

«Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой!» ― отметил певец.

Агутин решил, что ради борьбы с коронавирусом будет терпеть. Но какого было его удивление, когда стюардесса принесла горячее.

«Открываю я контейнер, а там — тыдыщ! — рядом с рыбой и рисом лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку», ― заключил певец.

Подписчики Агутина разделили его удивление. Некоторые раскритиковали меры борьбы с коронавирусом, назвав их абсурдными.

«Явно происки врагов! Не в воду, так в рыбу!» — пошутила svetlanaza67.

«Абсурдно...» — написала e_sukhoveeva.

Ранее Агутин признался, что несколько лет назад его брак с исполнительницей Анжеликой Варум оказался на грани развода, а все из-за измены с его стороны. «Несчастный случай», как называет эту историю Агутин, произошел в 2011 году в Юрмале. Артист вместе с коллегами отмечал окончание «Новой волны», пока его супруга отдыхала в гостиничном номере.