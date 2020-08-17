Манукян обвинил Пугачеву в творческих неудачах покойной Легкоступовой

Москва, 17 августа. Карьера недавно умершей певицы Валентины Легкоступовой не сложилась из-за интриг, за которыми стояла Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Об этом заявил друг Легкоступовой — блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян в интервью «Собеседнику».

Пик популярности исполнительницы хита «Ягода-малина» пришелся на конец 1980-х годов — тогда Легкоступова давала по 120 концертов в месяц. Однако затем певица резко исчезла со сцены, а ее песни перестали звучать по радио и из телевизоров.

По словам Манукяна, эти изменения наложили отпечаток на всю жизнь Легкоступовой. Оказывается, до конца жизни она считала виновником своей загубленной карьеры одного человека.

«Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии. Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой», — рассказал Манукян.

При жизни Легкоступова не заявляла об этом, поскольку считала это пустой тратой времени. Певица не сомневалась, что аналогичные обвинения в адрес Пугачевой со стороны Михаила Муромова и Лики Стар ничего не дадут. Кроме того, исполнительница «Ягоды-малины» хотела заниматься более приятными вещами.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в больнице, не выходя из комы. Артистке было 54 года. Как рассказала дочь певицы, перед госпитализацией Легкоступова упала в ванной.

Подруга покойной артистки певица Ольга Зарубина рассказала телеканалу «360», что кончина эстрадной исполнительницы стала шоком для всех. Зарубина считает, что это обидная и «глупая смерть».