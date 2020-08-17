Стало известно, как россияне относятся к программе кешбэка за отдых внутри страны

Москва, 17 августа. Купить тур по России с кешбэком готовы шесть процентов россиян, еще 16 процентов граждан рассматривают такую возможность, что подтверждается результатами опроса компании SuperJob.

Эксперты выяснили, что 23% россиян знают о программе кешбэка, еще 33% слышали об этом. Среди молодежи до 24 лет только 18% знают о возврате средств за отдых внутри страны. При этом 8% молодых людей хотят поехать в отпуск по стране.

Только 5% россиян старше 45 лет готовы воспользоваться этой программой. Многие говорят, что из-за коронавируса и некачественного сервиса для туристов не будут покупать путевку.

Опрос проводился с 12 по 13 августа с участием 1600 респондентов.

Напомним, что премьер России Михаил Мишустин объявил о программе кешбека для туристов, которые едут на российские курорты. Она действует с середины августа до 20 декабря текущего года.

Те, кто оплачивает тур картой «МИР», могут получить компенсацию до 15 тысяч рублей. Программа была введена для развития внутреннего туризма.

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