Оттава, 17 августа. Ветеран ВВС Канады Боб Уэйд в подробностях рассказал о незабываемом полете на истребителе МиГ-29УБ под инструктажем летчика-испытателя, Героя СССР Валерия Меницкого.

В начале 1980-х МиГ-29 только поступил на вооружение советских ВВС и вызвал настоящий ажиотаж на Западе. За рубежом хотели поближе разглядеть самолет, и такая возможность представилась на авиашоу в Абботсфорде.

Уэйд вспомнил, как его перед полетом наставляла замминистра обороны Канады Мэри Коллинз, которая и настояла на том, чтобы летчик попал в кабину истребителя.

«Не облажайся, иначе мы оба будем искать работу», — вспомнил пилот ее слова.

Летчик решил использовать весь свой опыт, чтобы сравнить МиГ с западными самолетами. Осложняло полет то, что все приборы были на кириллице, а измерения — в километрах в час. Уэйду пришлось бы полагаться на инстинкты и помощь инструктора Меницкого.

В частности, Уэйд решил выполнить крен на пике набора высоты. И пришел к выводу, что у МиГ-29 лучшая тяга при любом весе топлива.

«При прохождении вертикали после взлета самолет F-18 останавливался или даже откатывался на несколько узлов в скорости, но МиГ-29 все еще разгонялся. <…> Я был очень доволен этим», — признался пилот.

Ветерана ВВС Канады поразила «чистая мощь» советского истребителя, полет на котором он запомнил на всю жизнь.

МиГ-29 недавно принял участие в масштабном праздновании Дня Военно-морского флота России. Прошедшие в стране парады поразили китайскую сторону, где сочли гиперзвуковые ударные комплексы, не имеющие аналогов в мире, главным козырем ВМФ РФ. В КНР решили, что Россия достойно справляется с защитой государственных рубежей.