В два года начинается новый этап в жизни ребенка: время самоутверждения, понимания себя раздельно от мамы и возраст бесконечных «почему». А значит, и детская комната должна меняться, расти вместе с крохой. Что подарить ребенку на два года, чтобы поддержать его эмоциональное, психическое развитие? И какие подарки подойдут активным детям?

Возраст «почемучки»: особенности развития ребенка в два года

Двухлетний возраст часто называют переходным в жизни крохи. Пусть до подросткового еще далеко, но малыш может огорчать родителей переменами в своем поведении. Вчерашний покладистый ребенок вдруг становится вредным: он отказывается выполнять просьбы родителей, не желает убирать игрушки, не хочет уходить с детской площадки и всячески демонстрирует свое «хочу».

В это время родителям нужно проявить терпение. Изменения в поведении связаны вовсе не с испорченным характером. Малыш быстро понимает, что доставляет ему удовольствие и радость, и стремится к этим действиям и событиям. В то же время некоторые просьбы родителей вызывают искренний протест крохи, который пока не умеет справляться с эмоциями и не понимает, почему нужно придерживаться порядка.

Психологи советуют: если малыш начинает проявлять недовольство, не доводите до конфликта. Мудрый родитель сможет быстро переключить внимание ребенка, благо сделать это в двухлетнем возрасте совсем не сложно.

Дети очень любопытны, а возраст между двумя и тремя годами — это время, когда ребенок активно постигает мир вокруг. Он с удовольствием отвлекается на что-то новое, задает вопросы, слушает ответы мамы и папы и рассматривает необычные предметы. Направляйте энергию крохи в русло любопытства, а помогут в этом правильные игрушки.

Что подарить активному ребенку на два года

К двум годам детская комната обычно наполняется десятками игрушек, это, по мнению психологов, большая ошибка со стороны родителей. Дело в том, что малыши не могут ориентироваться в обилии игр, им сложно сделать выбор. Из-за этого игрушек вроде бы много, но ни с одной из них малыш толком не играет.

Придерживайтесь правила 15 игрушек. Именно столько должно быть одновременно в комнате. Если больше, то уберите часть из них, спрячьте. Когда через год вы достанете эти игрушки, будьте уверены, что ребенок воспримет их как новые, он с удовольствием будет с ними играть.

При выборе подарков ориентируйтесь на главное свойство, которое ценят двухлетки — возможность совершать разнообразные действия с одним предметом. Если игрушку можно дергать, толкать, собирать, вращать, катить — она подходит. Чем более разнообразно потенциальное использование игрушки, тем лучше.

Для активных крох идеальным подарком станут вещи, которые развивают двигательную активность, координацию движений, чувство ритма. Это знакомый нам с детства спортивный инвентарь:

мяч;

скакалка;

кегли.

Все это никогда не выйдет из моды, так как активные дети предпочтут именно эти подарки дорогой машинке или железной дороге.

Кроме того, старайтесь выбирать игрушки из разных материалов, не окружайте ребенка только пластиком. В два года дети все еще внимательны к своим тактильным ощущениям, а контакт с разными материалами развивает мелкую и крупную моторику крохи, а значит, помогает в физическом и умственном развитии. Выбирайте игрушки, которые создают разные тактильные ощущения: не только из пластика, но также из дерева, текстиля, резины, металла.

Что подарить ребенку на два года: идеи для мальчиков

Мальчишки оценят подарки, которые можно долго рассматривать, вертеть в руках, открывать, закрывать, то есть использовать по-разному.

Бизиборд. Вспомните, с каким интересом ребенок крутит замки, когда вы только успели отвернуться, и пытается добраться до содержимого каждой игрушки. В этом возрасте дети особенно любят «докопаться до сути», а потому бизиборды — идеальный выбор. Это доска с приделанными на нее безопасными элементами: замочками, щеколдами, подвесками. Ее можно купить или смастерить самостоятельно. Чем больше манипуляций позволяет совершать бизиборд, тем он интересней.

Вспомните, с каким интересом ребенок крутит замки, когда вы только успели отвернуться, и пытается добраться до содержимого каждой игрушки. В этом возрасте дети особенно любят «докопаться до сути», а потому бизиборды — идеальный выбор. Это доска с приделанными на нее безопасными элементами: замочками, щеколдами, подвесками. Ее можно купить или смастерить самостоятельно. Чем больше манипуляций позволяет совершать бизиборд, тем он интересней. Каталка. Крупная игрушка на палке, которую можно катать перед собой, брать на прогулку. Или большая машинка: разноцветный грузовик с большими колесами, яркая пожарная машина с подъемной лестницей или трактор. Мальчишки с удовольствием катают машинки, перевозят кубики, создают ролевые сюжеты с человечками: пожарными, спасателями, военными.

Крупная игрушка на палке, которую можно катать перед собой, брать на прогулку. Или большая машинка: разноцветный грузовик с большими колесами, яркая пожарная машина с подъемной лестницей или трактор. Мальчишки с удовольствием катают машинки, перевозят кубики, создают ролевые сюжеты с человечками: пожарными, спасателями, военными. Конструктор. Лучшая игрушка для детей раннего возраста. Элементы должны быть среднего размера, чем их больше, тем больше возможностей для строительства. Дети с удовольствием сооружают башни, замки, мосты и гаражи для своего автопарка.

Ребенку будут интересны наборы из кубиков и для творчества: пластилин, тесто для лепки, пальчиковые краски, мольберт для рисования.

Что подарить на два года девочке

Правильная детская игрушка развивает фантазию и мышление, а потому куклы остаются идеальным выбором для маленьких принцесс. Придумывать сюжеты, устраивать чаепития, укладывать кукол спать — все это интересно и полезно для малышек. Хорошим выбором станут и другие подарки.

Посуда. Чашечки, тарелочки, вилки и ложки — все это почти как на маминой кухне, но куда интересней. Особенно девчонки любят возиться с игровой плитой, где можно «приготовить» что-то на конфорках или в духовке.

Чашечки, тарелочки, вилки и ложки — все это почти как на маминой кухне, но куда интересней. Особенно девчонки любят возиться с игровой плитой, где можно «приготовить» что-то на конфорках или в духовке. Коляска. С двух лет девчонки с удовольствием выходят на улицу с коляской, в которой сидит любимый мишка или пупс, заботятся об игрушках, укладывают спать, кормят.

С двух лет девчонки с удовольствием выходят на улицу с коляской, в которой сидит любимый мишка или пупс, заботятся об игрушках, укладывают спать, кормят. Объемные паззлы. Собирать, строить и конструировать любят все дети, а потому паззлы из крупных элементов, из которых можно собрать объемную фигуру, — беспроигрышное решение для двухлетней девочки.

И у мальчика, и у девочки в этом возрасте появляется любимчик. Не препятствуйте дружбе малыша с динозавром, зайчиком или машинкой. Наоборот, помогите выбрать ту игрушку, с которой кроха будет спать, ходить на прогулку или брать с собой в путешествие. «Оживляя» игрушку, проецируя на нее свою привязанность, малыш развивает фантазию и обогащает свой внутренний мир.