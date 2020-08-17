Гагарина оконфузилась в Турции во время танца с Цискаридзе

Москва, 17 августа. Певица Полина Гагарина попала в неловкую ситуацию во время веселья на отдыхе в Турции. Вместе со звездой российского балета Николаем Цискаридзе она продемонстрировала эффектную поддержку, из-за которой ее грудь случайно стала предметом всеобщего обозрения.

Конфуз оказался снят на видео. В своем Instagram-аккаунте его опубликовала джазовая певица и телеведущая Теона Контридзе. Шуточный ролик, на котором далекие от балета звезды пытаются составить достойную пару Цискаридзе, она подписала с юмором.

«Драматический двухсерийный фильм «Плачь Сильфиды, или битое стекло в пуантах», — следует из описания к посту.

На кадрах видно, как Контридзе пытается красиво сфотографироваться с Цискаридзе, а Гагарина бесцеремонно мешает ей.

«Теперь моя очередь, отойди!» — заявила певица, врываясь в кадр.

Цискаридзе подхватывает новую партнершу и быстро кружит ее в воздухе, а в этот момент легкое платье-комбинация отходит от тела, демонстрируя аккуратную грудь артистки.

«У меня выпала сиська!» — закричала Гагарина.

В поле зрения интернет-пользователей попал не только бюст артистки, но и ее белые трусы. Однако подписчики обратили внимание именно на грудь. Причем некоторые признались, что так и не увидели ее.

«Да где там сиськи? Теона, Николай пошел по «ногам» с вашей легкой (не побоюсь сказать!) подачи», — написала в комментариях marina_levina39. «Да где там сиськи-то?» — также задалась вопросом olga__kent. «Поляяя, пусть больше не выпадает», — пожелала оконфузившейся певице shorena_geo_kitchen. «Можно смотреть вечно на это чудо!» — заявила galinka_dianova.

Ранее Telegram-канал «Курятник News» писал, что в Турцию Гагарина улетела с новым любовником — 48-летним Владимиром Чиняевым, который является ее саунд-продюсером.