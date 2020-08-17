Коронавирус 17 августа в РФ и мире: количество смертей, последние новости

В России за сутки было выявлено 4892 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 17 августа

На 17 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 927 745 (+4892), выздоровело 736 101 (+3133), умерло 15 740 (+55). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+690), Санкт-Петербург (+159) и Московская область (+158).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 17 августа

— Всего зараженных 21 858 822 человека (+20 885 за сутки) — Скончались 779 381 человек (+1026 за сутки) — Выздоровевших 14 757 056 человек (+17 043 за сутки)

Данные по Украине на 17 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 17 августа в стране было зафиксировано 92 820 (+1464 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 2089 человек (+19 за сутки), всего выздоровело 42 567 (+633 за сутки).

Прививка для врачей

Врачи, а также граждане из группы риска, будут привиты от COVID-19 в первую очередь параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована «на условиях». В связи с этим в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — говорится в тексте сообщения.

Второй этап испытаний

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» перешли ко второму этапу испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Сейчас проходят клинические исследования на людях. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все отобранные специалистами добровольцы в настоящий момент чувствуют себя хорошо после принятия вакцины. При этом никаких побочных эффектов замечено не было.