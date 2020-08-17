Минздрав рассказал, какие регионы России первыми получат вакцины от гриппа

Москва, 17 августа. Северные регионы РФ одними из первых получат вакцины от гриппа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас начинается уже программа [вакцинации], пошла уже доставка вакцин против гриппа. Северные территории одни из первых будут получать федеральные поставки вакцин», — заявил Мурашко после посещения областного онкодиспансера в Магадане.

Министр отметил, что особое внимание в рамках прививочной кампании следует уделить медикам и лицам из групп риска. Глава ведомства добавил, что необходимо отобрать контингенты, которые больше других подвержены заболеванию гриппом. Кроме того, важным для регионов является соблюдение здорового образа жизни и снижение алкоголизации населения.

Мурашко подчеркнул, что первая половина вакцин будет поставлена в регионы до 31 августа, а вторая ― в начале осени.

Ранее сообщалось, что уже сегодня наблюдается рост количества заболевших ОРВИ и гриппом, поэтому вакцинация в этом году начнется раньше обычного и будет более масштабной. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что заразиться гриппом через вакцинацию невозможно, однако этот миф, к сожалению, продолжает бытовать среди людей, особенно среди молодых матерей.