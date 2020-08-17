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В Госдуме рассказали о решении по августовским выплатам на детей

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В Госдуме рассказали о решении по августовским выплатам на детей

Москва, 17 августа. Большинство российских парламентариев поддерживают продление единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет на август. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, единовременная выплата на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей выдавалась в июне. В июле такую же выплату получили семьи с детьми от нуля до 16 лет. Ранее на портале Change.org появилась петиция с предложением продлить выплату на август. Инициативу поддержали уже более 250 тысяч россиян.

«Большинство депутатов Госдумы Российской Федерации выступило за то, чтобы продлить выплату детям от трех до шестнадцати лет — это большой плюс. Понятное дело, что до конкретных решений еще далеко, потому что депутаты находятся на каникулах», — отметил Власов.

По словам парламентария, реализовать инициативу можно за счет Фонда национального благосостояния или же с учетом недавнего решения по кипрским офшорам и повышения налога. Как ранее рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев телеканалу «360», теперь деньги, которые уходили в офшоры, останутся в российской экономике.

В Госдуме рассказали о решении по августовским выплатам на детей

Власов подчеркнул, что депутаты рассматривали не только вопрос продлении детских выплат на август, но и обсуждали увеличение других пособий для семей. По словам парламентария, в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной, так как пандемия серьезно ударила по бизнесу.

«Все меры даются достаточно тяжело. Но в такое время и выплаты и их размер должен быть только увеличен», — подытожил депутат.

Ранее начальник направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал возможный срок введения третьей выплаты на детей.

Источник: Экономика сегодня
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