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В Минтрудe РФ объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

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В Минтрудe РФ объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Москва, 17 августа. Рабочий день 31 декабря этого года нельзя перенести на один из предшествующих календарных дней, потому что это будет противоречить российскому трудовому законодательству, заявили в Минтруде РФ в ответ на соответствующий запрос депутата Ярослава Нилова. 

Дело в том, что Трудовой кодекс устанавливает продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в размере не менее 42 часов. Эта норма рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день.

При этом в министерстве не исключили, что предложение отменить рабочий день с 31 декабря может быть учтено при переносе выходных дней в 2021 году. Ответ министерства Нилов опубликовал в своем Telegram-канале. Таким образом, как отметил депутат, в этом году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня ждать не стоит.

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», — добавил он.

Напомним, осенью 2019 году депутаты от ЛДПР предложили сделать 31 декабря нерабочим. Вместо него, по мнению парламентариев, можно было отменить какой-то другой выходной. Но правительство эту инициативу не поддержало. Тогда в Минтруда отметили, что сделать 31 декабря выходным днем может любой работодатель в частном порядке. Решения отменить рабочий день в последний день 2019 года принимались также главами отдельных субъектов. Губернаторы таких регионов поясняли, что это было сделано с целью, чтобы граждане успели подготовиться к празднику. 

В 2021 году январские каникулы продлятся 10 дней (с 1 января). Первым рабочим днем будет 11 января, отмечает KP.RU. 

 

 

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