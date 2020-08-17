Пять человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Барнаул, 17 августа. Серьезное ДТП произошло в Алтайском крае с участием грузовика и легковушки, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла вечером 16 августа на трассе А322. По предварительной информации, легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком, пишет «ФедералПресс».

Автомобиль сильно пострадал, спасателям пришлось вскрывать поврежденный автомобиль. Оказалось, что в нем были зажаты тела пяти человек: троих мужчин и двух женщин.

Водитель большегруза тоже пострадал, его госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло под Уфой в Башкирии. После столкновения двух отечественных легковушек погибли три человека.