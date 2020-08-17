Борисова назвала возможную причину смерти Легкоступовой

Москва, 17 августа. В смерти Валентины Легкоступовой может быть виновен последний брак певицы, в котором она пристрастилась к спиртному из-за мужа. Об этом рассказала телеведущая Дана Борисова, называя возможную причину трагического ухода артистки.

Она призналась, что не была близко знакома с умершей певицей и не знала подробностей ее жизни, но была в курсе, что та вышла замуж.

«Я не понимаю необходимости замужества в таком возрасте. Мне не так мало и не так много лет, 43 года, и то я считаю, что брак уже сейчас — глупость. Ну хорошо вместе, ну живите и живите, зачем замуж? И я тоже, как и многие, слышала, что он ее спаивал», — высказалась телеведущая в комментарии «НьюИнформ».

По мнению Борисовой, до преждевременной смерти Легкоступову довел ее муж Юрий Фирсов, с которым она начала выпивать.

«Я не могу судить наверняка, но мне кажется, что именно брак виновен в том, что Валентина пристрастилась к алкоголю. До этого она не попивала, не было ничего такого слышно», — заключила она.

Валентины Лекгоступовой не стало 14 августа, она ушла из жизни в возрасте 54-х лет в одной из московских больниц. В медучреждение певица попала за неделю до смерти с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Ее муж, который был госпитализирован вместе с женой, рассказывал, что она получила увечья, когда упала в ванной в своей квартире. По его словам, еще два дня после этого она чувствовала себя нормально, но на третий ей стало хуже.

Исполнительница Ольга Зарубина, для которой Легкоступова была близкой подругой, не поверила версии Фирсова. Как и Борисова, она обвинила в смерти артистки ее мужа. Звезда очень резко отозвалась о мужчине, отметив, что в его истории о травме жены в ванной все очень «мутно». При этом в интервью телеканалу «360» она рассказала, что подруга была с последним супругом очень счастлива, после замужества у нее «заблестели глаза».