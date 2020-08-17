В Роспотребнадзоре предупредили о «рассаднике заразы» на кухне

Москва, 17 августа. Губки для мытья посуды опасны, их практически невозможно промыть и продезинфицировать, поэтому такой предмет является настоящим «рассадником заразы» на кухне. Об этом предупредила глава отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Раева посоветовала использовать несколько губок — каждую для определенной цели. Это может быть, например, мытье посуды, раковины, овощей. Менять губки, по ее словам, лучше не реже одного раза в неделю.

Сотрудник Роспотребнадзора порекомендовала выбрать для кухни синтетическую пластмассовую щетку. Как пишет «ФедералПресс», ее можно регулярно мыть и дезинфицировать.

«В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня», – заключила Раева.

Роспотребнадзор ранее назвал наиболее опасные для организма продукты. В ведомстве призвали россиян тщательно мыть приобретенные в магазине овощи и фрукты. А также посоветовали с особой осторожностью употреблять салаты, заправленные сметаной или майонезом, мучные изделия с кремом, котлеты и шаурму, поскольку они могут вызвать отравление организма.