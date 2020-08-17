Пожилая жена Гогена Солнцева учится танцам на пилоне

Москва, 17 августа. 65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева посетила мастер-класс по танцам на шесте. Артист отреагировал негативно.

Певец и шоумен Гоген Солнцев рассказал подписчикам о новом увлечении своей супруги. Екатерина Терешкович попробовала себя в танцах на пилоне. Пробное занятие пришлось по душе избраннице шоумена. Она также отметила, что скоро «это станет олимпийским видом спорта». Сам Солнцев написал, что это «обычные позорные уроки стриптиза на шесте» и спросил совета подписчиков.

«Как думаете, отпускать ее на эти занятия? Или все же проявить настойчивость и поставить запрет?! Как вообще к этому «виду спорта» относитесь?», — написал Солнцев в комментарии к фотографии.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Большинство не удержались от едких комментариев и подшучивания над шоуменом.

«Пусть ходит, это очень полезно для здоровья и поддержания физической формы», «Конечно отпускать. Это новые ощущения, это для радости и для Вас, Илья!», «Вы только осторожно отпускайте, а то уведут Катерину! Потом локти будете кусать!», «Пусть Катя сидит дома и варит мужу борщи», — разделились мнения комментаторов.

Напомним, ранее появлялись новости о совместном отдыхе пары в Сочи. Тогда очевидцы рассказывали, что супругов сопровождают две пожилые дамы, которых называли «любовницами» шоумена. Позже были опубликованы интимные фотографии, на которых Солнцев с женой и любовницей в постели. Пара регулярно подогревает к себе интерес СМИ скандальными высказываниями бывшего участника «Дом — 2» и появлением на различных ток-шоу.