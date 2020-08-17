Летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Сочи

Москва, 17 августа. Лайнер, вылетевший из столичного аэропорта Внуково в турецкую Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи.

Инцидент произошел 17 августа, одной из пассажирок стало плохо. Сорокатрехлетняя женщина пожаловалась на боли в животе.

Командир воздушного судно принял решение сесть в Сочи, чтобы медики могли оказать помощь пассажирке. После посадки ее увезли в больницу Адлера.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково отменили несколько рейсов в Анталью. Причина отмены не называется.