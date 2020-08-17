В России за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

Москва, 17 августа. 55 пациентов с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Общее число летальных исходов достигло 15 740. Также за сутки зарегистрировали 4892 новых случая, сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Больше всего случаев за последние сутки зафиксировали в Москве (690), Санкт-Петербурге (159) и в Московской области (153). Кроме того, на первых строчках списка оказались Свердловская область (141), Ставропольский край (132), Ростовская (127) и Нижегородская (120) области, Красноярский край (118), а также Иркутская (114), Оренбургская (102) и Ульяновская (102) области. В оперштабе отметили, что 26,1% новых носителей вируса не имели клинических проявлений болезни.

За сутки 3133 пациента с COVID-19 полностью выздоровели. Общее число вылечившихся составляет 736 101. За весь период наблюдений в России зарегистрировали 927 745 случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новосибирский центр «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса, пишет «Взгляд». По словам Поповой, добровольцы чувствуют себя хорошо. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у участников испытаний не наблюдается даже малейшего покраснения в месте укола, передает НСН.