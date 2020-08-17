Лукашенко прилетел на вертолете к бастующим рабочим МЗКТ

Минск, 17 августа. Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колесных тягачей.

Сотрудница предприятия ранее рассказывала, что рабочие стремятся не бастовать, а встретиться с главой государства. Снаружи завода, напротив центральной проходной, собралась почти сотня человек с бело-красными флагами. К манифестантам присоединились несколько людей в касках и рабочей форме с плакатом «Минские кабельные сети рабочих».

В районе завода не ограничили движение транспорта, прилегающие парковки заставлены автомобилями. Вероятно, именно поэтому Лукашенко прилетел именно на вертолете. Борт приземлился на территории МЗКТ в 10.00 по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, что 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Причиной стали итоги президентских выборов, на которых с подавляющим преимуществом одержал победу Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, в то время как Светлану Тихановскую, его главного оппонента, поддержали только 10% белорусов.

По последним данным, задержаны более шести тысяч участников несанкционированных митингов. Как сообщили в МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий погиб.