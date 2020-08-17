Баранец оценил «лидерство» и опасность японских РЭБ для России

Москва, 17 августа. Российский военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал решение Токио создать специальные подразделения по радиоэлектронной борьбе. В интервью информационному изданию «ПолитРоссия» Баранец оценил подобные планы руководства сил самообороны Японии, а также рассказал, будут ли новые боевые части угрожать безопасности России и частям Тихоокеанского флота.

Ранее СМИ сообщили, что Япония собирается основать специальное подразделение по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Речь идет о военных частях, которые будут использовать новейшие технологии электромагнитных и инфракрасных излучений для нейтрализации сил потенциального противника. Подобные боевые комплексы планируют поставить на вооружение уже весной 2021 года. Системы РЭБ будут базироваться как на земле, так и на специальных воздушных судах.

Баранец, комментируя данные о новейших боевых комплексах, которые в ближайшее время поступят на вооружение армии Японии, оценил опасность японских РЭБ. Он обратил внимание, что японские военные специалисты являются профессионалами своего дела, а страна занимает лидирующие позиции по развитию технологий в мире. Но, несмотря на «лидерство» Токио, Россия в случае военного конфликта способна удивить японцев своими разработками.

«Мы этого не отнимаем. Но несмотря на то, что японская радиоэлектронная промышленность давно стала образцом в этом секторе, Российская Федерация, оборонно-промышленный комплекс России по средствам радиоэлектронной борьбы шагнул дальше всех в мире», — объяснил Баранец.

Военный эксперт уверен, что новые боевые комплексы РЭБ Японии не смогут нанести какой-либо существенный вред российской боевой технике, базирующейся на Дальнем Востоке. Кроме того, Токио не обладает возможностью вывести из строя корабли Тихоокеанского флота. Россия же в случае войны удивит врага не только своей боевой мощью, но и технологическими возможностями своей армии. Российские военные специалисты уже изучили все способности зарубежных РЭБ и имеют все необходимые данные, чтобы противостоять их воздействию.

Ранее Баранец подробно рассказал об уникальном отечественном автомате АН-94. Он обратил внимание, что этот образец оружия внес большой вклад в развитие стрелковых боевых систем.